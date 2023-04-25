Цекало набросился на свою поклонницу, находясь в Америку

Известный в РФ шоумен и исполнитель Александр Цекало оказался в центре конфликта, находясь на территории США, о чем сообщает известное издание "Экспресс газета".

Оказывается, экс-солист кабаре-дуэта "Академия" вместе с женой прогуливался по одному из американских магазинов. Фанатка исполнителя приблизилась к нему с просьбой сфотографироваться.



Вместо теплого приема артист отреагировал на просьбу очень агрессивно. Он нагрубил изумленной поклоннице, требуя оставить его с супругой в покое.

Напомним, что нынешней женой шоумена является Дарина Эрвин. Брак с ней Александр заключил в 2019 году.