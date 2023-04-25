Цекало набросился на свою поклонницу, находясь в Америку

Известный в РФ шоумен и исполнитель Александр Цекало оказался в центре конфликта, находясь на территории США, о чем сообщает известное издание "Экспресс газета".
Оказывается, экс-солист кабаре-дуэта "Академия" вместе с женой прогуливался по одному из американских магазинов. Фанатка исполнителя приблизилась к нему с просьбой сфотографироваться.
Вместо теплого приема артист отреагировал на просьбу очень агрессивно. Он нагрубил изумленной поклоннице, требуя оставить его с супругой в покое.
Напомним, что нынешней женой шоумена является Дарина Эрвин. Брак с ней Александр заключил в 2019 году.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__