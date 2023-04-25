Бывалый дачник рассказал, как лень помогла ему решить проблему с тлей на участке

Каждый год каждый сезон все дачники, засучив рукава в поте лица берутся за стандартные огородные процедуры, без которых, как принято считать, хорошего урожая не дождешься.

Начинается череда прополок, подкормок, обрезок, окучиваний, обработок, поливов и так далее. Но не всегда активные действия приводят к желаемому результату.

Иногда нужно отпустить ситуацию и дать ей идти своим ходом. Именно так и сделал один опытный садовод, устав бороться с сорняками, он позволил огороду слегка зарасти: культурные растения начали расти вперемешку с сорными.

В том числе по участку массово распространился лопух. И тут случилось чудо: с огородных посадок вдруг исчезла тля.

Ее не было ни на розах, ни на ягодниках, ни на плодовых деревьях, ни на капусте. Зато все лопухи были усеяны тлей. Вредитель полностью переключился на эти сорняки.

Как оказалось, лопухи тле нравятся гораздо больше, чем культурные растения. Что можно с этим сделать? Собирайте лопухи с тлей, опускайте в ведро с водой.

Подержав немного, получаем чистый лист, который смело можно отправить в компостную кучу.

Что в итоге: избавляясь от сорняков, поголовно от всех подряд, мы лишаем вредителя любимой пищи, и он набрасывается на огородные посадки.

Например, тля, очень любит лопух, и не будет портить ваш урожай, если вы оставите ей на участке немного лопухов.