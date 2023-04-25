Садовый эксперт рассказал, как он успешно боролся с проволочником, и дал ценные советы

У каждого опытного огородника в копилке садово-огородных премудростей хранятся свои маленькие секреты решения типичных дачных проблем.

Проволочник - это одна из таких проблем. Этот вредитель доставляет много неприятностей, о своих способах борьбы с ним рассказал один бывалый садовод.

Задавшись целью победить проволочника, садовод изучил все его повадки и особенности. Как оказалось, этот вредитель очень не любит рыхлых почв и тенистых участков.

Достаточно создать ему эти условия, и проволочника на картофельных грядках вы больше не увидите.

И сделать это совсем не сложно. Для начала создаем рыхлый грунт.

Можно сформировать грядки на расстоянии в 1 метр друг от друга, сразу после посадки клубней хорошенько разрыхлить землю вокруг.

При появлении всходов ждем, пока они дорастут до 30 см. Потом окучиваем. Почва будет очень рыхлая при этом.

Как сделать тень? Запаситесь скошенной травой, берите охапки и раскладывайте их по картофельным рядам. Так проволочник окажется в полном затенении.

А трава послужит мульчей, сохранит влагу в земле, потом станет питательным удобрением. Мульчу надо постоянно подкладывать, формируя новые слои скошенной травы.

Так несколько раз за сезон. Вот и все несложные действия. Результат вас удивит.

Вся картошка во время сбора урожая будет чистая и красивая, без единого следа от присутствия ненавистного проволочника.