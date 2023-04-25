Василий Масалитин, известный по сериалу Реальные пацаны, скончался на операционном столе

Ничего не предвещало трагедии. 33-летнему актеру Василию Масалитину, известному по сериалу "Реальные пацаны", предстояла операция на ноге.

Звезда экрана не пришел в себя после введения ему наркоза.

Скончался артист еще 13 февраля, а доследственной проверке дали ход только 20 апреля.

Следователи не исключают, что гибель Масалитина может быть спровоцирована врачебной ошибкой, но пока доказательств этому нет.

Василий за свою короткую жизнь успел сыграть в таких популярных проектах, как "Реальные пацаны", "Ольга", "Измены" и других не менее популярных картинах.