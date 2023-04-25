Гравитация наоборот: где находится таинственное место, где вода течет вверх, а машины катятся в гору

На Земле есть удивительное место, в котором гравитация работает наоборот. Все вместо того, чтобы тянуться вниз, направлено вверх. Такая метамарфоза странным образом существует в индийском городе Карнатака.

Местные жители называют его "местом, где автомобили катаются вверх-назад". Как такое возможно?

Для этого надо знать физические принципы. Гравитация - та сила, которая тянет тела к центру Земли. Она напрямую зависит от массы тела, а также от расстояния до центра планеты.

В Карнатаке же происходит нечто необычное: все тела тянутся кверху. А причина - в особенностях местности и геологической структуры.

Это место облюбовали туристы, которые едут сюда толпами, чтобы лично увидеть такое явление своими глазами. Некоторые ученые считают, что обратная гравитация связана с магнитными полями и силами притяжения.

Тем не менее, для большинства это место остается загадкой. И напоминает, что на Земле все еще много явлений, которым сложно дать простое объяснение.