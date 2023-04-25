В Китае набирают популярность модели в возрасте

На китайской платформе Tmall в марте нынешнего года провели онлайн-распродажу, в которой вместо молодых моделей выступили стильные дамы за 60. Как сообщает Рамблер, таким образом в компании хотят привлечь покупателей зрелого возраста.

Тенденцию повторяют также китайские бренды. К примеру, в своих коллекциях лейбл нижнего белья Neiwai и магазин аксессуаров Songmont все больше учитывают интересы самых разных возрастных групп.

Пожилые люди в КНР долгое время были практически исключены из рекламы. Но теперь количество жителей Поднебесной, которым более 60 лет, перевалило за 267 миллионов человек. Ожидается, что к 2035 году их число удвоится, потому игнорирование такой большой целевой аудитории равноценно потере денег.

Тренд на пожилых моделей в последние годы развивается во многих странах. Редактор The Blueprint Полина Садовникова отметила:

Пожилые модели всегда присутствуют в инфополе. Например, на обложке Vogue пару лет назад была популярная в 1980-х супермодель Паулина Поризкова, на тот момент ей было за 55. И снялась она не в оверсайзе, а - в прозрачном черном боди. В России есть агентство Oldushka, которое с 2016 года успешно действует в этом направлении.

Эксперты подчеркивают: сделать старость модной хотят во многих странах. К примеру, апрельскую обложку филиппинской версии Vogue украсила 106-летняя модель. Она же - самая пожилая татуировщица в мире.