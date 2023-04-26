Ученые Университета Джона Хопкинса создали гель, уничтожающий 100% раковых опухолей в мозге

Во время испытаний на мышах гель уничтожил 100% злокачественных раковых опухолей головного мозга.

Гель создан на основе препарата «Паклитаксел», который используется в лечении различных видов рака.

При попадании в мозг он превращается в гель. В него добавлен белок, с помощью которого раковые клетки защищаются от иммунитета.

Ученые считают, что новый гель можно вводить во время хирургических операций для заполнения щелей опухоли и ее уничтожения.