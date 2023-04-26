Певице Наталии Власовой, которая находится в коме, стало хуже: после остановки сердца у нее отказали почки

Певица Наталия Власова находится под наблюдением медиков в больнице после того, как во время концерта в клубе ей стало плохо. Как уточняет СтарХит, у звезды были проблемы с сердцем, и перед выступлением она чувствовала себя не очень хорошо, но отменять его не стала.

Потом выяснилось, что Наталия нуждается в серьезной операции. На следующий день после госпитализации артистку ввели в кому.

Ей провели коронарное шунтирование. А после операции - подключили к ИВЛ. У Наталии отек легких, она не может сама дышать, - сообщили в больнице.

Издание со ссылкой на инсайдера из медучреждения отмечает, что певице с каждым часом становится все хуже.

Операция на сердце прошла сложно. В ходе операции врачами было остановлено сердце. Из-за этого упало кровяное давление, перестали работать почки, - рассказал источник издания.

Медики считают это осложнением, планируется колоть препараты для давления. Власова продолжает оставаться в реанимации в медикаментозной коме.