Одна печень на двоих: в США провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов

Сиамские близнецы родились в октябре 2022 года в Америке в штате Техас. У сестричек были сросшиеся животы и одна печень на двоих. На операцию по разделению их тел, которая состоялась в январе, ушло 11 часов. К счастью, она была успешной.

Через два месяца после операции одну из девочек - ДжеймиЛинн - выписали из больницы. Ее сестре ЭмиЛинн пришлось остаться там подольше, пока она не поправилась окончательно.

Сейчас близнецы находятся в родительском доме в Техасе. Их родители Аманда Арсиньега и Джеймс Финли наконец-то смогли отпраздновать возвращение домой своих дочерей ЭмиЛинн и ДжеймиЛинн.

Чтобы дать крохам шанс на нормальную жизнь, свои усилия объединили свыше 50 медицинских работников Детского медицинского центра Кука в Форт-Уэрте.

Было тяжело видеть детей, когда они впервые вышли из операционной, — поделился воспоминаниями папа Джеймс Финли.

Он отметил, что взять их на руки смог лишь через месяц после операции.

Девочки были на дыхательных аппаратах, со всеми проводами и прочим, — сказал Арчиньега. Кроме того, им предстоит еще много терапии, так что лечение пока не закончено.

Тем не менее, счастливые родители уже устроили с близкими детскую вечеринку. Они также принимали у себя специального гостя Брианну Галбан - одну из медсестер, которая ухаживала за Эми-Линн и Джейми-Линн.