Bloomberg: Европа провалила планы по отказу от российского газа и переходу на ветроэнергетику

12:35 2023-04-26

Как признали журналисты информационного агентства Bloomberg, намерения стран Евросоюза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации ради отказа от российского газа потерпели полную неудачу.

По информации журналистов Bloomberg, примерно год назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок. При этом была поставлена конкретная задача по получению 65 гигаватт электроэнергии уже к 2030 году. Также к ним планировала присоединиться Англия, запланировавшая постройку ветроэнергетических установок на 50 гигаватт. Однако результаты проведенного анализа активности и эффективности ветроэнергетики наглядно продемонстрировали нереалистичность данных целей.

Как заявил глава европейского отдела по вопросам энергетики и крупнейшего разработчика морских ветряных электростанций в Европе Расмус Эррбо, одно из главных опасений заключается в том, что продвижение в данном направлении идет недостаточно активно. По мнению специалиста, достичь намеченных целей к 2030 году не удастся.