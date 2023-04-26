Bloomberg: Европа провалила планы по отказу от российского газа и переходу на ветроэнергетику

По информации журналистов Bloomberg, примерно год назад Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания опубликовали декларацию об ускорении строительства ветроэнергетических установок. При этом была поставлена конкретная задача по получению 65 гигаватт электроэнергии уже к 2030 году. Также к ним планировала присоединиться Англия, запланировавшая постройку ветроэнергетических установок на 50 гигаватт. Однако результаты проведенного анализа активности и эффективности ветроэнергетики наглядно продемонстрировали нереалистичность данных целей.

Как заявил глава европейского отдела по вопросам энергетики и крупнейшего разработчика морских ветряных электростанций в Европе Расмус Эррбо, одно из главных опасений заключается в том, что продвижение в данном направлении идет недостаточно активно. По мнению специалиста, достичь намеченных целей к 2030 году не удастся.