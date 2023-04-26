Выступление Лепса отменено в Белгороде

Издание mk.ru информирует со ссылкой на социальные сети "Белгород арена" о том, что концерт Григория Лепса отменен в городе.
На сцену Белгорода Лепс должен был выйти 29 апреля.
Организаторы не потрудились назвать причины того, почему мероприятие не состоится.
Известно лишь, то, что об окончательной отмене речи нет, и знаменитость посетит Белгород с концертом 29 ноября.
Ранее сообщалось, что Лепс озвучил сумму, за которую готов работать на корпоративе, - 10 000 000 российских рублей. Всех желающих лицезреть и слышать его певец призвал копить деньги.
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