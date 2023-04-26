Выступление Лепса отменено в Белгороде

Издание mk.ru информирует со ссылкой на социальные сети "Белгород арена" о том, что концерт Григория Лепса отменен в городе.

На сцену Белгорода Лепс должен был выйти 29 апреля.

Организаторы не потрудились назвать причины того, почему мероприятие не состоится.

Известно лишь, то, что об окончательной отмене речи нет, и знаменитость посетит Белгород с концертом 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Лепс озвучил сумму, за которую готов работать на корпоративе, - 10 000 000 российских рублей. Всех желающих лицезреть и слышать его певец призвал копить деньги.