Огородник объяснил, как получить роскошный урожай огурцов с помощью нашатыря

Для приготовления состава обязательно нужен подкислитель, например, лимонная кислота или уксус.

В 10 л воды нужно растворить 3 ст.л. нашатырного спирта 10% и 1 стл. Лимонной кислоты либо уксуса 9%.

Раствор перемешивают и используют сразу, хранить его нельзя. Готовым составом огурцы поливают под корень или обрабатывают по листу.

После такой обработки листья огурцов не желтеют, на них не развивается грибок, а специфический запах отпугивает вредителей.