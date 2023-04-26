Огородник объяснил, как получить роскошный урожай огурцов с помощью нашатыря

Для приготовления состава обязательно нужен подкислитель, например, лимонная кислота или уксус.
В 10 л воды нужно растворить 3 ст.л. нашатырного спирта 10% и 1 стл. Лимонной кислоты либо уксуса 9%.
Раствор перемешивают и используют сразу, хранить его нельзя. Готовым составом огурцы поливают под корень или обрабатывают по листу.
После такой обработки листья огурцов не желтеют, на них не развивается грибок, а специфический запах отпугивает вредителей.
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