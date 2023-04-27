Палата общин Великобритании проголосовала за ужесточение закона о предоставлении убежища

За законопроект, представленный министром внутренних дел Суэллой Браверман (Законопроект о нелегальной миграции) в третьем чтении вечером проголосовали 289 депутатов против 230.

Прежде чем закон вступит в силу, он также должен получить одобрение верхней палаты.

Закон направлен на то, чтобы заблокировать путь к процедуре предоставления убежища для людей, въехавших в страну нелегально.

Вместо этого их следует запереть и в конечном итоге депортировать.

Правительство в первую очередь намерено сдерживать мигрантов, которые пересекают Ла-Манш в Великобританию на небольших лодках. В прошлом году их было более 45 000 человек.