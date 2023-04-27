Цепь неприятностей: Дмитрий Дибров с семьей решили уехать из России

Молодая жена телеведущего болезненно восприняла новость об увольнении Дмитрия Диброва. По словам Полины, ее знаменитый муж - единственный кормилец их семьи, сообщает КП.

Дибров содержит их роскошный особняк на Рублевке, оплачивает большой штат прислуги. Многодетная мама пожаловалась, что в их жизни наступила черная полоса.

Беда, как говорится, не приходит одна. Сначала Полина Диброва пострадала от собственной прислуги, потерявшей в аэропорту сумку с документами. Потом машина телеведущего врезалась в полицейскую машину. В итоге авто стоимостью пять миллионов российских рублей пришлось отвозить на эвакуаторе.

И это не все: с аллергией из-за весеннего цветения слег старший сын Диброва, а шикарный дом знаменитости стал разваливаться на глазах: у него обвалился балкон.

Черная полоса так доконала жену Диброва, что она решила покинуть Россию с детьми и мужем.