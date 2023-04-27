Малина задарит ягодами: каким любимым удобрением для этого надо угостить культуру

Весной малина, как и все другие растения, нуждается в азоте. Ей также нужны фосфор и калий.

Можно использовать для подкормки любые комплексные удобрения, в которых есть такие элементы в равных долях. Стандартный расход удобрения - 30 гр. на 10 л воды. На 1 кв. м в среднем расходуется 10 л.

Раствор надо вносить по влажной почве. Отличная альтернатива минеральным подкормкам - проверенный многими поколениями куриный помет.

Также подойдет и коровий навоз. Но здесь надо учесть, что в курином помете азота в 2,5 раза больше, нежели в навозе. Следовательно, и разводить нужно в разных пропорциях.

Помет надо соединить с водой в соотношении 1:1. Смесь оставить на несколько дней для брожения.

Жижу из помета с водой необходимо хорошо перемешать. На ведро воды взять пол-литра жидкого концентрата. Размешать и пролить малину. Если используется коровий навоз, на ведро воды нужно взять 1 л концентрата.

Технология внесения подкормки идентична минеральной. Поливать надо также по влажной почве. После внесения удобрения желательно растения еще раз полить чистой водой, чтобы все питательные вещества лучше усвоились.