Дачный эксперт рассказал, какой пасынок он никогда не удаляет, чтобы не лишить себя урожая

Иногда с меньшего количества кустов удается собрать лучший урожай, чем с большого. Все дело в пасынковании. Процедура, проведенная правильно, дает очень хороший результат.

При активном росте боковых побегов (это и есть пасынки), новые завязи тормозят с появлением. А те плоды, что все-таки завязались, будут очень плохо расти.

Пасынки забирают силы у растения. Если оставить все как есть, то скоро вы получите непролазные заросли с пустоцветом. К тому же повышается риск возникновения фитофтороза.

Важно понимать разницу между цветочной кистью и пасынком, а то новичок может собственноручно лишить свои растения завязей и потом вовсе не дождаться урожая.

Пасынок растет из листовых пазух, отростки, идущие от стебля, это цветочные кисти.

Удаление пасынков - пасынкование - надо делать еженедельно. Можно аккуратно надламывать их или обрезать. Опытные садоводы рекомендуют обламывать.

Резаные раны тяжелее заживают, сквозь них быстрее просачивается инфекция.

С молодыми пасынками растения расстаются легко. А вот те, что выросли размером с карандаш, уже вызовут стресс. После этого необходимо восстановление.

Удаляем побеги так, чтобы оставался пенек. Без этого на месте удаленного пасынка может вскоре появиться новый. С пеньком его рост будет приостановлен.

Но не все пасынки надо удалять. Один трогать не ужно ни в коем случае.

Когда растим индетерминантные сорта, то ведем их в один стебель всегда. Боковые побеги не смогут вырасти за сезон и не будут плодоносить.

Оставляем 7 кистей для теплиц и 5 для открытого грунта.

Иногда постоянное присутствие возле помидоров организовать невозможно. Тогда может вырасти пасынок уже с цветочной кистью с завязями.

Убирать его не нужно. Прищипнем его над второй кистью. В дальнейшем будем удалять пасынки, появившиеся от основного стебля и от нового побега. Урожай будет больше от этого.

Детерминантные сорта требуют другого подхода. Их обычно ведут в два стебля. В этом случае нельзя трогать пасынок, расположенный под первой цветочной кистью.

Это и будет побег, который принесет самый хороший урожай.

Если ведете томат в три стебля, сохраняйте пасынок под вторым стеблем. Остальные все убирайте, не жалея.