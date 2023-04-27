Чехия получила 3 из 14 Leopard 2A4 в рамках обмена кольцами с Германией

После передачи первого экземпляра в декабре последовали еще два танка, как было объявлено Министерством обороны в Праге.

Поставка также будет включать бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel на базе Leopard и будет завершена ко второй половине 2024 года.

Военная техника из промышленных запасов ремонтируется группой вооружений Rheinmetall.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова приветствовала прибытие танков, которые будут дислоцироваться в Праславицах под Оломоуцем.

Около месяца назад Leopard 2A4 прошел предписанные чешской армией войсковые испытания на военном полигоне Либава.