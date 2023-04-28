В Литве собираются ограничить работу двух пропускных пунктов на границе с Беларусью

Таможенный департамент Литвы решил ввести ограничения на работу пропускных пунктов, установленных на границе с Беларусью. В качестве причин называются контрабанда и коррупция.

Пункты не оснащены рентгеновским оборудованием - это послужило вторым поводом для ограничительных действий с литовской стороны.

Таможенное ведомство страны официально сообщило, что вопрос находится на рассмотрении и затронет работу пунктов пропуска со стороны Беларуси "Видзы" и "Лоша".

По плану двигаться в этом направлении смогут только легковые машины и лишь в дневное время. Предположительно, меры начнут действовать в конце года.