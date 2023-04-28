Медведев пишет о «загадочном существе» и стране, которой «уже нет»

Реакция Медведева последовала на запрет. Введенный правительством Молдовы, на въезд в республику ряда российских граждан.

Медведев отмечает, что в Молдову «никто и не собирается» и что «страны такой уже нет».

«Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну», - пишет политик.

Он отмечает, что эту страну уже продали Румынии, правительство Молдовы поступило предательски по отношению к своему народу, которому и предстоит с этим разобраться.