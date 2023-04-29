ГПК Беларуси: свыше 100 легковых автомобилей ожидают въезда в Польшу

По состоянию на 10:00 существенное количество машин ожидает въезда в Европейский союз перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь.

С понедельника, 24 апреля, сотрудники КПП Тересполь оформляли в среднем 35% легковых автомобилей от установленной нормы.

Кроме того, грузовой транспорт фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай, Шальчининкай и польским — Кукурыки.

В литовских пунктах пропуска Мядининкай, Шальчининкай и польском Кукурыки находятся по 20 грузовых автомобилей, ожидающих въезд на территорию стран ЕС.