Скорлупа, зола, люголь: какие народные средства гарантируют шикарный урожай томатов

На собственном огороде многие не хотят использовать химпрепараты, и стараются заменить их народными подкормками. Какие из удобрений самые эффективные?

Бананы

Шкурки от них - отличное питательное средство для растений. Их нужно подсушить в духовке, а при использовании замочить в воде, настоять и этим раствором полить томаты, для которых это очень полезное питание. Остатки сырья можно поместить в компостную кучу.

Яичная скорлупа

Для приготовления удобрения нужно вымытой скорлупой заполнить треть объема емкости, залить водой и настаивать 3 дня при температуре воздуха 20-25 градусов. Перед примененим развести в соотношении 1:1.

Древесная зола

Ее использование в разы способно повысить урожайность. Для приготовления средства надо 2 ст. л золы настоять в 3 л воды сутки. После этого развести в соотношении 1:1 и полить томаты.

Коровяк

Удобрение из него готовится так: пол-литра коровяка залить 10 л воды, настоять пару-тройку дней, а потом подкормить кусты томатов. На каждый куст вылить около полутора литров неразбавленного настоя.

Люголь

Для приготовления питательного средства нужно 5-6 капель растворить в 10 л воды. Это средство, которое не только подпитывает томаты, но и поможет им бороться с развитием грибковых заболеваний.

Под каждое растение надо внести не больше 1 л такой подкормки. Применять 2 раза в месяц.