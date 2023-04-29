Причина смерти ведущего Фазенды Сергея Колесникова озвучена

Сегодня (29 апреля) утром в институте имени Склифосовского скончался известный актер и ведущий Сергей Колесников.

Причиной кончины звезды экрана является инсульт. Врачам не удалось спасти его, о чем сообщил сын и коллега покойного Иван Колесников.

Сергея Валентиновича не стало в возрасте 68 лет.

Колесников старший обрел популярность благодаря участию в сериалах "Петербургские тайны", "Тайны благородных девиц", "Дальнобойщики", "Сыщики" и многие другие.

Также он вел на Первом канале популярную передачу "Фазенда".