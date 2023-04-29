Турция признала, что Британия и США срывают зерновую сделку

«Вопрос должен быть решен и договоренности продлены. Сделка пока продлена русскими на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданы», — отметил глава МИД Турции Чавушоглу в комментарии Financial Times.

Турция, как инициатор переговоров по зерновой на сегодняшний день решает вопрос о возможности турецких банков выступать в качестве посредников при расчетах за российскую сельхозпродукцию.

При этом Чавушоглу отмечает, что Британия и США виновны в срыве российской части соглашений.

«Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — отметил глава турецкой дипломатии.

Как ранее заявляла российская сторона, в рамках сделки нарушены ее права на импорт удобрений и сельхозпродукции, а также вопросы расчетных операций с российскими банками.