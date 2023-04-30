Пожелтел озимый чеснок: как вновь превратить перо в желтое

Озимый чеснок, с любовью посаженный осенью, весной вдруг стал желтеть? Не спешите расстраиваться: прежде надо найти причину, а потом ее исправить.

Желтизну перьев, к примеру, мог вызвать неправильный полив. Растение любит влагу, но перебарщивать не стоит: весной ему достаточно полива раз в неделю.

Желтизну могут спровоцировать резкое похолодание и заморозки. Это желательно предусмотреть еще с момента посадки, определив зубчики чеснока на глубину 5-7 сантиметров. Посадки на зиму также надо мульчировать.

Ну и самое важное - весенняя подкормка. Весной чеснок очень нуждается в азоте. Можно купить ее в магазине, но домашний вариант куда лучше. И самый из оптимальных - куриный помет. Если нет своего, можно купить в магазине в гранулированном виде.

Как приготовить удобрение? Если помет домашний, нужно заполнить им треть 10-литрового ведра, долить водой. Накрыть крышкой и дать настояться 5 дней. Помешивать хотя бы раз в сутки. Перед использованием концентрат развести с водой в соотношении 1:10.

Если помет гранулированный, нужно 1 л вещества смешать с 10 л воды. Перед применением развести так же, как и при первом варианте.

После такого питания чеснок вновь позеленеет и вскоре порадует не только крепкими перьями, но и крупными здоровыми головками.