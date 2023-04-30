Спустя сто лет подвиг знаменитого американского пса Балто объяснили его ДНК, он не был волком

У него есть памятник в Центральном парке Нью-Йорка, анимационный фильм, посвященный его славе, а теперь и специальное научное исследование: через 90 лет после его смерти оно проливает свет на его легендарную выносливость.

В 1925 году Балто принял участие в экспедиции на Аляску, получившей название «гонка сыворотки». Задача состояла в том, чтобы спасти жителей небольшого городка, расположенного в очень отдаленном районе, привезя противодифтерийный препарат. В метель и, несмотря на экстремальные температуры, Балто возглавил группу ездовых собак, которые преодолели последние десятки километров.

Чучело, созданное после его смерти в 1933 году сейчас выставлено в Кливлендском музее естественной истории.

«Слава Балто и тот факт, что есть его чучело, дает нам прекрасную возможность 100 лет спустя увидеть, как генетически выглядела эта популяция ездовых собак, и сравнить ее с современными собаками», — пояснила в пресс-релизе Кэтрин Мун, исследователь Калифорнийский университет в Санта-Круз и ведущий автор этого исследования, опубликованного в четверг в журнале Science.

Ученые взяли образцы кожи с его живота и реконструировали его геном. Они сравнили его с геномом более 680 современных собак, представляющих 135 пород.

Нет предков волков

Вопреки легенде о том, что Балто был наполовину волком (и как предполагает анимационный фильм Universal Pictures 1995 года), анализ не выявил предков волков. Балто имеет общее происхождение с современными сибирскими хаски, а также ездовыми собаками Аляски и Гренландии.

Ученые также сравнили его генетическое наследие с выравниванием генома 240 видов млекопитающих, проведенным в рамках международного сотрудничества под названием Zoonomia Project. Этот метод помогает определить, какие части ДНК одинаковы у всех видов и, следовательно, не изменились за миллионы лет эволюции. Эта стабильность указывает на то, что это области с важными функциями и что мутации на их уровне могут быть опасны.

Результат: у Балто было меньше потенциально опасных вариаций, чем у современных пород собак, что, вероятно, указывает на лучшее здоровье.

«У Балто были варианты в генах, связанных с такими вещами, как вес, координация, формирование суставов, толщина кожи, что имеет смысл для собаки, выведенной для работы в такой экстремальной среде», — отметила Кэтрин Мун.

Наконец, исследование стремилось реконструировать его внешний вид на основе его генома, с результатами, соответствующими имеющимся у нас историческим фотографиям и его сохранившимся останкам. У Балто был рост в плечах 55 см, и он был одет в черное пальто с небольшим количеством белого.