Спасаем урожай капусты от вредителей без химии, применяя три надежных средства для полива

Вместо грозной химии можно и нужно использовать безопасный биопрепарат Фитоверм. Разводить легко, ознакомившись с инструкцией.

В готовый раствор добавьте около 100 г измельченного хозяйственного мыла, служащего хорошим прилипателем.

Если не использовать прилипатель, раствор будет соскальзывать с гладких капустных листьев. Такие обработки придется делать раз в неделю до осени.

Можно поступить иначе. Приобретаем жидкое стекло, копеечное средство, а также кальциевую селитру - очень недорогое удобрение.

Готовим такой раствор: 2 столовые ложки стекла и столовую ложку селитры на ведро воды. Делаем опрыскивания кочанов со всех сторон.

Готовый раствор сразу надо применять, хранить нельзя. Годится не только для капусты, но и для всех остальных огородных растений. Помогает победить самых разных вредителей.

Средство не опасно для плодов, можно обмыть струей теплой воды и употреблять в пищу.

Третий способ из всех можно считать наиболее натуральным. Будем задействовать полынь. Ее резкий аромат отталкивает насекомых.

Можно разложить траву под рядами с капустой, чтобы белянки улетали подальше. Если же гусеницы уже появились, делаем обработку.

Раствор из полыни: в 5 литрах завариваем охапку травы, получаем крепкий отвар. Доливаем еще 5 литров простой воды, вливаем жидкое мыло и опрыскиваем капустные кочаны.