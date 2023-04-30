Можно ли удобрять рассаду стиральным порошком и мыльной пеной: опытный садовод рассказал о вредных советах

Есть вполне безобидные советы, от которых хоть и пользы не будет, но и вреда никакого. Но есть и такие, которые применять на деле точно никогда не стоит.

Для нормального роста и развития огородных растений нужны три главных элемента - азот, фосфор и калий.

Хорошим дополнением к ним станут кобальт, бор, медь, цинк, молибден, марганец, железо. Что же предлагают нам часто встречающиеся в Сети вредные советы?

Зачем растениям перекись водорода

Правильно: она им не нужна. Хотя некоторые советуют замачивать в ней семена или делать из нее подкормку для рассады. Перекись - отрава для почвенных микроорганизмов, без которых растения не смогут нормально питаться.

Можно ли подкармливать солью

Соль портит состав почвы, это натрий и хлор, хлор уничтожит все, что живет в почве, включая и само растение. Натрий растениям не нужен, и он тоже токсичный элемент. Опять-таки питание огородных культур будет нарушено, а урожая вовсе не будет.

Нужна ли сода

Очень много рецептов в интернете с применением соды. Опять же натрий, который растениям вовсе не нужен. Вредит этот белый порошок не меньше, чем соль. Растения вянут и слабеют, перестают расти. Если хотите отравить все свои посадки - в добрый час!.

Стиральный порошок не для стирки

Можно ли использовать стиральный порошок в качестве подкормки? И кому это могло прийти в голову? Некоторые советуют также поливать растения мыльной пеной, которая осталась после стирки. Делать так, конечно, нельзя.

И в порошке, и в пене масса вредных химических компонентов, губительных для экологии в целом, в том числе и для огородных растений.