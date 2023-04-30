Дачный эксперт назвал способы использования крапивы на огородных грядках

4 способа применения крапивы на дачном участке выглядят так.

При посадке

Для капризных и требовательных культур крапива просто палочка- выручалочка. При посадке в лунку нужно уложить горсточку на дно потом уже высаживать огурцы, помидоры, баклажаны.

Вместо свежей можно использовать сушеную траву.

От фитофторы

Для профилактики делаем крапивный настой, он будет служить подкормкой и укрепляющим средством одновременно. Для помидор - суперсредство.

Крапиву надо замочить водой и дать сутки постоять. Потом использовать для полива томатов. Замачивать больше суток не стоит, концентрация раствора повышается.

Заполняем на одну треть ведро крапивой, наливаем воды до верху - 10 л. Далее делаем настой.

Подкормка

Запах будет так себе, но зато пользы море. Можно заготавливать прямо в бочках.

Емкость заполняем на третью часть крапивой, добавляем ложку варенья/сахара, все заливаем водой и оставляем для брожения.

Готовую жидкость разводим в соотношении один к восьми.

Что будет, если высушить

Сушеная крапива полезна для весенних посадок, когда еще мало или вообще нет свежей крапивы. Зимой ее можно положить в щи, но в небольшом количестве.