Дачный эксперт назвал способы использования крапивы на огородных грядках

4 способа применения крапивы на дачном участке выглядят так.
При посадке
Для капризных и требовательных культур крапива просто палочка- выручалочка. При посадке в лунку нужно уложить горсточку на дно потом уже высаживать огурцы, помидоры, баклажаны.
Вместо свежей можно использовать сушеную траву.
От фитофторы
Для профилактики делаем крапивный настой, он будет служить подкормкой и укрепляющим средством одновременно. Для помидор - суперсредство.
Крапиву надо замочить водой и дать сутки постоять. Потом использовать для полива томатов. Замачивать больше суток не стоит, концентрация раствора повышается.
Заполняем на одну треть ведро крапивой, наливаем воды до верху - 10 л. Далее делаем настой.
Подкормка
Запах будет так себе, но зато пользы море. Можно заготавливать прямо в бочках.
Емкость заполняем на третью часть крапивой, добавляем ложку варенья/сахара, все заливаем водой и оставляем для брожения.
Готовую жидкость разводим в соотношении один к восьми.
Что будет, если высушить
Сушеная крапива полезна для весенних посадок, когда еще мало или вообще нет свежей крапивы. Зимой ее можно положить в щи, но в небольшом количестве.
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