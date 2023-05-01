В Штутгарте 250 ящиков с приманкой документируют посещение канализации крысами

В контейнеры можно поместить приманку таким образом, чтобы она оставалась сухой даже при повышении уровня воды.

Как пояснил представитель столицы земли Баден-Вюртемберг, ящики отправляют данные о визитах крыс и документацию о приманке в веб-службу.

«Крысы могут съесть приманку внутри коробки, а посещение записывается и вносится в веб-сервис», - рассказали авторы эксперимента.

По словам представителя, первые 100 боксов были установлены с сентября 2020 года, а еще 150 — с февраля 2022 года.

Как сообщили представители, эксперимент позволяет не только отследить миграцию крыс в городской канализации, но и влиять на их численность, подкладывая отравленную приманку в контейнеры.