В Штутгарте 250 ящиков с приманкой документируют посещение канализации крысами

В контейнеры можно поместить приманку таким образом, чтобы она оставалась сухой даже при повышении уровня воды.
Как пояснил представитель столицы земли Баден-Вюртемберг, ящики отправляют данные о визитах крыс и документацию о приманке в веб-службу.
«Крысы могут съесть приманку внутри коробки, а посещение записывается и вносится в веб-сервис», - рассказали авторы эксперимента.
По словам представителя, первые 100 боксов были установлены с сентября 2020 года, а еще 150 — с февраля 2022 года.
Как сообщили представители, эксперимент позволяет не только отследить миграцию крыс в городской канализации, но и влиять на их численность, подкладывая отравленную приманку в контейнеры.