Лубинец советует жителям новых регионов РФ получить российский паспорт

Днём понедельника, 1 мая, журналисты украинского новостного издания "УНИАН" взяли интервью у уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, который публично заявил, что проживающие на территории новых регионов России украинцы обязаны получать российские паспорта.

По мнению Лубинца, в настоящий момент получение российского паспорта украинцами, живущими в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках, является целесообразным и будет способствовать личной безопасности всех получивших подобный документ.

Кроме того, Дмитрий Лубинец считает, что в ближайшее время украинские парламентарии примут законопроект, который позволит украинцам в будущем отказаться от ранее полученных паспортов Российской Федерации. Политик отметил, что разработка подобного закона в парламенте уже началась.

30 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о присоединении к составу России четырёх новых регионов, которые ранее являлись украинскими территориями. В их числе Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. Присоединение данных регионов к РФ произошло по итогам проведённых в них референдумов.

Владимир Зеленский утверждает, что правительство Украины не станет вести переговоры с Россией и намеревается вернуть вышедшие из-под контроля Киева земли военным путём.