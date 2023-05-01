Медовый полив: благодаря каким подкормкам перцы станут крупными и вкусными

Как только на перчике появятся первые плоды, а также новые бутоны, участки под кустами необходимо посыпать золой (1 ст. на 1 кв.м). Заделать ее в грунт. Это защитит перец от тли, паутинного клеща и плоды будут завязываться быстрее.

Правильный полив

Молодые растения надо поливать лишь теплой водой, и только по кольцу вокруг стебля, а не под корень. Такая схема стимулирует рост корней. Когда перцы разрастутся, можно поливать всю площадь, где он растет.

Воду надо пролить так, чтобы она смочила землю на 10-20 см на глубину грунта. При каждом поливе добавлять в воду немного питательных компонентов: настой сорной травы, коровяка или чайную ложку минерального удобрения.

Медовая вода

Пару-тройку раз за сезон нужно полить растение по листьям медовой водой. Для ее приготовления нужно половину чайной ложки меда растворить в 1 л воды. Это позволит улучшить опыление перцев. Через две-три недели повторить.

Уход

Если погода жаркая, грядки с перцем нужно мульчировать слоем газонной травы - чтобы земля не пересыхала.

Теплицу с перцами надо проветривать каждое утро. Если ночи теплые, двери туда не стоит закрывать вообще.

Каждую скелетную ветвь высокорослых перцев надо обязательно подвязать, потому что они хрупкие и под тяжестью плодов могут сломаться.