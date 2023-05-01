Вишневой мухе не дать шанса: как защитить урожай от коварного насекомого

Вишневая муха (точнее, ее личинки) способны уничтожить от трети плодов на дереве - вплоть до всего урожая. Для профилактики во время образования завязи (в этот период и начинается лет вредителя) надо обработать дерево по завязям биопрепаратами Битоксибацилином или Лепидоцидом.

Сделать это 2 - 3 раза, с интервалом в неделю. Когда плоды черешни или вишни еще зеленые, но уже крупные, их следует опрыскать чесночным настоем — этот запах помешает мухе отложить яйца.

В целях профилактики также надо регулярно собирать всю падалицу - чтобы личинки не успели уйти из нее в грунт и не окуклиться там.

Если в прошлом году в саду был замечен вредитель, то до начала образования завязей надо застелить грунт под деревьями полиэтиленом - это помешает мухе вылезти из земли, где зимовали ее личинки.

Такое укрытие также помешает вредителю в случае заражения ягод попасть из падалицы в почву.

Чтобы обнаружить, летает ли муха в саду, в кроне дерева надо повесить ярко - желтую картонку, которая смазана клеем для насекомых. Если к ней прилипнут вишневые мухи, надо тут же обрабатать деревья по завязям средством Фитоверм (по инструкции).