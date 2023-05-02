Более 5000 левых экстремистов прошли маршем по Гамбургу

Поначалу крупных беспорядков не было. Полиция действовала большим контингентом вместе с водометами и кавалерийскими эскадронами, сообщает dpa.

Полиция насчитала около 2700 участников демонстрации альянса «Кто имеет, тот и дает».

«Мы не можем и не хотим больше позволить себе богатых», — говорится в призыве к демонстрации, которая началась в полдень в Eppendorfer Baum и проходила через районы Harvestehude и Pöseldorf.

Демонстрационное шествие сопровождалось усиленными нарядами полиции.

По данным полиции, серьезных происшествий не было.

Поскольку участники демонстрации нарушили запрет на ношение масок, шествие было оставлено, после промежуточного митинга в Пёзельдорфе до снятия масок.