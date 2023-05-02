Здоровый лук с кулак: чем его подкормить в июне, чтобы все было так

Для наращивания крепкого зеленого пера лук, как и другие растения, нуждается в азоте. Для этих целей автор канала Эксперт по огороду на платформе Дзен советует использовать нашатырный спирт.

Он не только питает культуру, но и защищает его от вредителей, и лук быстро идет в рост. Но есть нюанс: аммиак нужно использовать в сочетании с лимонной кислотой, иначе растению можно нанести вред.

Для того, чтобы приготовить это средство, нужно 3 ст.л. нашатырного спирта и 1 ст.л. лимонки растворить в 10 л воды. Использовать сразу же, поливая лук из лейки. Делать это надо утром либо вечером. Остатки подкормки не хранить - она все равно утратит свои свойства.

Если перо растет плохо, аммиачную подкормку можно повторить через десять дней.

Вторую подкормку нужно сделать через пару недель после первой. И для этого использовать другое удобрение, богатое фосфором и калием - именно эти вещества нужны для наращивания сильной и крепкой луковицы.

Восполнить фосфор и калий поможет зола. Кроме того, данный продукт - отличная профилактика гнилей.

Для приготовления удобрения необходимо 1 ст. золы залить 10 л кипятка. Наастоять пару суток, периодически помешивать. Перед примененим полить грядку обычной водой, а затем - зольным настоем. Через десять дней эту же подкормку можно повторить.

После таких удобрений у лука растет здоровое, крепкое перо, формируются мощные, здоровые и вкусные луковицы. В общем, урожай гарантирован!