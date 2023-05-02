Три простых способа избавиться от тли в огороде без химикатов

Опрыскивать растения химией с такой периодичностью нереально, но есть другие способы избавиться от вредителей.

Тля селится сначала на верхушках растений. Если периодически проверять огород, отщипывать верхушки со скрученными листьями и уничтожать их, распространения вредителей можно избежать.

Если тли уже достаточно много, нужен другой способ. В 500 мл следует развести столовую ложку Зеленого мыла, чтобы получилась пена.

В эту пену нужно окунуть макушки каждого растения, пораженного тлей. На побегах и листьях получится пленка, под конторой задохнуться и взрослые особи, и личинки.

Для крупных растений, например, капусты по тому же принципу готовится раствор Зеленого мыла для опрыскивания.