В саду поселилась вишневая муха: как спасти урожай вишни и черешни

Чтобы такого не произошло, лучше принять профилактические меры. Проще всего разрыхлить почву вокруг деревьев и собрать ярко-желтые коконы насекомого руками.

После этого почву нужно разровнять и накрыть черной пленкой. Если в земле остались мухи, они уже не смогут выбраться наружу.

Деревья можно опрыскать настоем лука, одуванчика, чистотела, полыни, перца, хвойным экстрактом, чтобы самка мухи не нашла «свое» растение.

Весной вишню и черешню опрыскивают раствором инсектицидов, например, «Батрайдера». Первое опрыскивание проводится, когда температура воздуха достигнет 10 градусов.

Вторая обработка нужна через 5 дней после цветения деревьев. Она поможет не только от вишневой мухи, но еще и от тли, грибковых заболеваний, если обрабатывать вишню и черешню одновременно фунгицидами и инсектицидами.