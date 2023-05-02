Совместные посадки овощей: что можно посадить в одной теплице

В теплице одна из культур должна быть основной, а другие – дополнительными. Базовым овощем может быть огурец или томат.
Вместе же эти культуры сажать нежелательно, так как они нуждаются в совершенно разных условиях.
Огурцы любят высокую влажность, тепло и не терпят сквозняков. Все это противопоказано томатам – в таких условиях они начинают болеть.
Если же другого варианта нет, то помидоры и огурцы сажают в одной теплице, разделяя перегородкой из влагонепроницаемого материала. Например, из пленки или поликарбоната.
Хорошие соседи для томатов:
Капуста, репчатый лук, кукуруза, морковь, базилик, перец и баклажаны.
Хорошие соседи для огурцов:
Укроп, фасоль, горох, свекла, кабачки.
Шпинат хорошо растет с любыми овощами, кроме свеклы.
Зонирование теплицы
В северной зоне, где нет форточек и дверей сажают огурцы, чтобы они не заслоняли солнце. Томаты располагают в южной части ближе к форточкам и дверям.
Если же в теплице планируется выращивать огурцы, томаты, перцы и баклажаны, то северную часть отдают огурцам, центральную с форточками- томатам, а южную - теплолюбивым перцам и баклажанам.
Для поддержания необходимого микроклимата в каждой из зон, между ними делают занавеси из пленки.
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