Совместные посадки овощей: что можно посадить в одной теплице

В теплице одна из культур должна быть основной, а другие – дополнительными. Базовым овощем может быть огурец или томат.

Вместе же эти культуры сажать нежелательно, так как они нуждаются в совершенно разных условиях.

Огурцы любят высокую влажность, тепло и не терпят сквозняков. Все это противопоказано томатам – в таких условиях они начинают болеть.

Если же другого варианта нет, то помидоры и огурцы сажают в одной теплице, разделяя перегородкой из влагонепроницаемого материала. Например, из пленки или поликарбоната.

Хорошие соседи для томатов:

Капуста, репчатый лук, кукуруза, морковь, базилик, перец и баклажаны.

Хорошие соседи для огурцов:

Укроп, фасоль, горох, свекла, кабачки.

Шпинат хорошо растет с любыми овощами, кроме свеклы.

Зонирование теплицы

В северной зоне, где нет форточек и дверей сажают огурцы, чтобы они не заслоняли солнце. Томаты располагают в южной части ближе к форточкам и дверям.

Если же в теплице планируется выращивать огурцы, томаты, перцы и баклажаны, то северную часть отдают огурцам, центральную с форточками- томатам, а южную - теплолюбивым перцам и баклажанам.

Для поддержания необходимого микроклимата в каждой из зон, между ними делают занавеси из пленки.