Не делайте этого, если не хотите потерять весь урожай перца

Частая ошибка – высадка растений в открытый грунт, когда почва еще не прогрелась. Рассаду нужно сажать только после устойчивого потепления либо организовать ей двойное укрытие агроволокном.

Вторая проблема – слишком частая посадка. Если кусты растут близко друг к другу, они плохо проветриваются. Это идеальные условия для развития болезней, измельчания плодов.

Перец сбросит цветы и завязи, если почва будет сухой. Растению нужен регулярный полив, а после дождя землю необходимо рыхлить, но аккуратно, чтобы не повредить корни.

Залог хорошего урожая перца – правильно выбранные и своевременные подкормки. Через две недели после высадки рассады в открытый грунт ее нужно подкормить раствором куриного помета, а затем каждые 14 дней до первых бутонов вносить зеленую бродилку.

В период цветения лучшей подкормкой будет раствор стакана древесной золы в 10 л воды, но можно использовать минеральные удобрения.

Если не формировать кусты, плоды будут мелкими. Нужно удалять листья от корневой шейки и до первой развилки стебля вместе с «коронным цветком».