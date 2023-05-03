Австралия: в крокодиле нашли человеческие останки

Человеческие останки были обнаружены в животе крокодила через пять дней после исчезновения рыбака на тропическом севере Австралии.

«Полиция считает, что останки принадлежат пропавшему без вести 65-летнему мужчине, но процесс официальной идентификации еще не завершен», — заявила полиция Квинсленда в среду.

Мужчина внезапно исчез во время рыбалки на реке Кеннеди в национальном парке Риньирру (Лейкфилд) в субботу.

Река печально известна своей большой популяцией крокодилов.

Несмотря на тщательные поиски в опасных водах, в течение нескольких дней от мужчины не было и следа.