Пасынкование томатов: главные хитрости для хорошего урожая

Когда пасынки достигают 3-5 см в длину, их нужно удалять. Приступать к процедуре следует через 3-4 недели после высадки в грунт.

Пасынкование проводится вплоть до распускания первой цветочной кисти, а впоследствии – еженедельно.

Для формирования куста в два стебля нужно оставить один пасынок над первым соцветием, в три стебля – третий пасынок под вторым соцветием.

После образования соцветий в достаточном количестве нужно удалить макушку каждого стебля на 2-3 листа выше цветочной кисти.