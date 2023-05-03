Опытная дачница рассказала, как посадить кабачки в мае, чтобы урожаю завидовали соседи

Кабачки – теплолюбивое растение и они не выносят холодов, поэтому для высадки их в открытый грунт нужно выбрать время, когда минует угроза возвратных заморозков.
При пересадке рассады в открытый грунт важно не повредить корневую систему. Кабачки очень чувствительны к этому.
При серьезных повреждениях растение будет плохо и долго приживаться, может заболеть и погибнуть.
Правила посадки
Перед посевом семена необходимо замочить в теплой воде на 3-4 часа.
Грунт на грядке должен быть очень питательным, поэтому в него нужно внести компост или перегной, а также золу.
Семена высаживают на глубину 3-4 см, на расстоянии 40 см друг от друга в хорошо увлажненный теплой водой грунт.
Место посадки укрывают обрезанной пластиковой бутылкой с отверстиями для циркуляции воздуха.
Всходы обычно появляются через 5-7 дней. Поливать их нужно каждые пять дней, стараясь не попадать на листья.
Лучшие числа для посева и высадки рассады кабачков в мае: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, и 25.
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