Птицы свили гнездо возле дома: стоит ли хозяевам этого опасаться?

Голуби

Если возле вашего дома голуби свили гнездо, то хозяев ожидает благополучие и мир.

Если эти птицы выбрали для гнездования балкон одинокого человека, то он вскоре обретет пару. А бездетной паре это сулит пополнение в семье.

В целом, же считается, что поселившиеся рядом птицы способны снять негатив с жителей этого дома.

Синицы

Если ваш дом облюбовали синицы, то это очень хорошая примета. Вас ждет достаток, благополучие и процветание.

Воробьи

Воробьиное гнездо на доме одиноким людям сулит скорую свадьбу. А семейным людям – стабильный доход и счастливую жизнь.

Считается, что гнездо, которое воробьи свили на балконе, является своеобразным оберегом дома от злых людей.

Дрозды

Если рядом с домом поселились дрозды, то это говорит о том, что хозяева – добрые хорошие люди.

Такое гнездо считается оберегом жилища и предвестником исполнения желаний.

Вороны и сороки

А вот такие соседи считаются нежелательными. Они селятся и вьют гнезда в местах с негативной энергетикой.

Народные приметы советуют приобрести и расположить в доме сильный талисман от негатива.

Соловьи

Если на вашем доме расположили свое гнездо соловьи, то ожидайте улучшений в проблемных сферах вашей жизни.

С этого момента вам будет сопутствовать удача.

Аисты

Гнездо аиста приносит удачу, богатство, расширение семьи, улучшение здоровья.