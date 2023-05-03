Птицы свили гнездо возле дома: стоит ли хозяевам этого опасаться?

Голуби
Если возле вашего дома голуби свили гнездо, то хозяев ожидает благополучие и мир.
Если эти птицы выбрали для гнездования балкон одинокого человека, то он вскоре обретет пару. А бездетной паре это сулит пополнение в семье.
В целом, же считается, что поселившиеся рядом птицы способны снять негатив с жителей этого дома.
Синицы
Если ваш дом облюбовали синицы, то это очень хорошая примета. Вас ждет достаток, благополучие и процветание.
Воробьи
Воробьиное гнездо на доме одиноким людям сулит скорую свадьбу. А семейным людям – стабильный доход и счастливую жизнь.
Считается, что гнездо, которое воробьи свили на балконе, является своеобразным оберегом дома от злых людей.
Дрозды
Если рядом с домом поселились дрозды, то это говорит о том, что хозяева – добрые хорошие люди.
Такое гнездо считается оберегом жилища и предвестником исполнения желаний.
Вороны и сороки
А вот такие соседи считаются нежелательными. Они селятся и вьют гнезда в местах с негативной энергетикой.
Народные приметы советуют приобрести и расположить в доме сильный талисман от негатива.
Соловьи
Если на вашем доме расположили свое гнездо соловьи, то ожидайте улучшений в проблемных сферах вашей жизни.
С этого момента вам будет сопутствовать удача.
Аисты
Гнездо аиста приносит удачу, богатство, расширение семьи, улучшение здоровья.
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