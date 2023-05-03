Миллион шикарных пионов: такой результат обеспечит подкормка из хлеба

Пионы - одно из самых ярких украшений любого участка. Эти цветы никогда не выходят из моды: их выращивали еще наши бабушки. Куст пиона способен радовать хозяев долгие годы, но требует внимания и заботы о себе.

Питание цветка при этом для многих может быть неожиданным: как отмечают дачники со стажем, пионы очень любят... хлеб и батоны. Если их угощать такими "обедами", они будут просто усыпаны цветами!

Как приготовить хлебное питание для этого растения? Нужно взять собранные после обедов корки хлеба и батона. Засыпать ими ведро на треть, а затем долить водой.

Дать настояться пару суток, определив в теплое темное место.

Полученный раствор перед примененим развести водой (в соотношении 1:2). Полить куст под корень.

В принципе, такого объема хватит не только двум-трем кустам пиона, но и всему цветнику на участке. Опытные садоводы утверждают, что от хлебного питания не откажутся и все другие растения на клумбе.