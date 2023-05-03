Не стоит пускать домашнего питомца в кровать: это опасно для здоровья

Бубонная чума
Домашние животные могут быть переносчиками блох, которые распространяют это заболевание. Человек может заразиться бубонной чумой и такие случаи фиксируются. Некоторые из них заканчиваются летально.
Паразиты
Домашняя собака может заразиться таким паразитом, как круглый червь. Его яйца находятся на шерсти животного. Если собака имеет доступ к спальному месту хозяина, то заражение неизбежно.
Менингит
Домашнее животное может быть переносчиком этого опасного для человека заболевания. Тесное общение с питомцем, в том числе и нахождение в одной кровати, максимально повышает риск инфицирования человека.
Стафилококк
Люди могут заразиться от животных опасной стафилококковой инфекцией, которая устойчива к большинству антибиотиков. Чаще всего заражение происходит через слюну собак и кошек.
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