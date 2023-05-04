Ученые Университета Огайо выяснили, что обычно мешает похудению

В рамках исследования были изучены данные более чем 20 тысяч жителей США. Как оказалось, пропуск приемов пищи дает минимальные результаты при похудении.

Такой же эффект обеспечивают препараты, которые способствуют снижению веса, и слабительные средства.

Значительно лучше в плане избавления от лишних килограммов проявили себя соблюдение белковой диеты и высокая двигательная активность.

Ученые сделали вывод, что единственными способами долгосрочного похудения являются изменение образа жизни и модели питания.