Ученые Университета Огайо выяснили, что обычно мешает похудению

В рамках исследования были изучены данные более чем 20 тысяч жителей США. Как оказалось, пропуск приемов пищи дает минимальные результаты при похудении.
Такой же эффект обеспечивают препараты, которые способствуют снижению веса, и слабительные средства.
Значительно лучше в плане избавления от лишних килограммов проявили себя соблюдение белковой диеты и высокая двигательная активность.
Ученые сделали вывод, что единственными способами долгосрочного похудения являются изменение образа жизни и модели питания.
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