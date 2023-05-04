Владельцы Toyota меняют свои автомобили на электромобили чаще всех

Toyota стала самой продаваемой маркой электромобилей, на долю которой приходится 12% сделок с ДВС на электромобили. Ford и BMW разделили второе место с 8%, а Honda заняла третье место с 7%.

Это второй год подряд, когда Toyota является наиболее продаваемым брендом электромобилей на CarMax, что может быть связано со сдержанностью Toyota в отношении полностью электрических автомобилей.

Toyota по-прежнему привержена гибридам и подключаемым гибридам, таким как Prius, в то время как, по крайней мере, некоторые бывшие владельцы делают немыслимое: переходят с Toyota на Nissan, и все ради более нового электромобиля.

В порядке популярности самыми продаваемыми электромобилями на CarMax являются Tesla Model 3 , Tesla Model Y , Nissan Leaf , Ford Mustang Mach-E и Chevrolet Bolt EV.