Посол в США Антонов отметил цинизм и абсурдность комментария Белого дома по поводу нападения на Кремль

По словам Антонова комментарии "официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом".

Российский посол упрекнул Белый дом в том, что он не решился признать очевидный факт: спланированный Киевским режимом теракт и "покушение на президента Российской Федерации".

Накануне в Белом доме высказали мнение о том, что Киев вправе самостоятельно принимать решения о способах своей защиты, комментируя атаку ВСУ на Кремль.

Анатолий Антонов отметил, что подобные высказывания являются "образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского".