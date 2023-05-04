Савичева рассказала, что с Темниковой жестко обходились на Фабрике звезд

Исполнительницы Юлия Савичева и Елена Темникова начинали свой творческий путь с проекта "Фабрика звезд", но для достижения желаемого участники шоу преодолевали различные сложности.

Очень трудно было молодым людям и девушкам из-за того, что они жили в замкнутом пространстве и никуда не могли скрыться от камер.

Были и такие, кто заедал свои проблемы, не думая о том, что и остальным кушать хочется.

Савичева рассказала, что для Темниковой на холодильнике висела записка "Темникова, не жрать!".

О том, кто это сделал, Юлия не помнит, но вспоминает, что с Еленой по этому поводу обходились более чем жестко.

Напомним, что совсем недавно по случаю 20-летия "Фабрики звезд" состоялся большой концерт. Естественно участниками мероприятия были "фабриканты".