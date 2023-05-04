Reuters: Россия и Индия отказались от механизма расчёта в рупиях

Днём 4 мая журналисты американской газеты Reuters со ссылкой на инсайдера сообщили, что власти России и Индии приняли двухстороннее решение об отказе от разработки механизма по взаимным расчётам в рупиях во внешней торговле, поскольку подобный вариант оказался невыгоден Москве.

По данным репортёров Reuters, их информаторами являются два высокопоставленных индийских политиков, один из которых заявил, что администрация Кремля опасается накопить 40 миллиардов рупий в результате расчётов с Индией по такому механизму ввиду того, что данная валюта не является полностью конвертируемой.

Кроме того, представитель индийского истеблишмента прогнозирует, что в торговле между Москвой и Нью-Дели со временем сложится явная диспропорция расчётов в пользу России из-за её программы импортозамещения, активизированной после введения коллективным Западом новых антироссийских санкций.

Другой представитель правительства Индии утверждает, что в кремлёвской администрации не желают отдавать приоритет рупиям во взаиморасчётах из-за того, что Москва предпочитает китайские юани или другие востребованные валюты. Позднее публицисты Reuters обнародовали фрагмент интервью с третьим индийским политиком, который на условиях анонимности заявил, что Индия сама отказалась от расчёта в рупиях с Россией.

Представители американской газеты сходятся во мнении о том, что из-за отказа Нью-Дели и Москвы от взаимных расчётов в рупиях пострадают индийские закупщики нефти и угля.