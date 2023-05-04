Европейский центральный банк повышает ключевую процентную ставку в еврозоне до 3,75 процента

Ранее было три повышения на 0,50 пункта.

Ключевая процентная ставка , по которой коммерческие банки могут получать свежие деньги от ЕЦБ, теперь выросла до 3,75 процента. Если банки оставят деньги в ЕЦБ, они получат в будущем 3,25 процента годовых, как объявил центральный банк во Франкфурте.

С повышением процентных ставок, которое началось в июле прошлого года, монетарные наблюдатели пытаются обуздать высокую инфляцию.

Более высокие процентные ставки делают кредиты более дорогими.

Это может замедлить спрос и противодействовать высоким темпам инфляции.

В среднесрочной перспективе ЕЦБ стремится к стабильности цен в зоне евро при уровне инфляции в два процента.